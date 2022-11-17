Новий рік-2023. Як святкуватимуть в Україні в умовах війни

В деяких населених пунктах вже визначилися, як будуть святкувати Новий рік-2023.

Про це пише NNS.

Є вже певні рішення щодо святкування Нового року в Україні.

Так деякі регіони відмовилися від встановлення головної ялинки та використання святкової ілюмінації. Рішення було прийняте на підставі опитувань мешканців, які проводять на сайтах міських рад.

Наприклад, в Києві дискусії все ще тривають. Раніше міська рада заявила про готовність подарувати киянам свято та встановити головну ялинку країни. Однак майже відразу на сайті КМДА з’явилася петиція, в якій описувалась недоречність встановлення новорічного дерева в столиці під час війни. Вона досить швидко набрала потрібну кількість голосів.

Пізніше з’явилася нова петиція, в якій вже наголошувалася важливість новорічної ялинки та святкування Нового року. Однак вона не була підтримана киянами. Як би там не було, а остаточне рішення міська рада Києва все ще ухвалила.

Однак оперативним штабом ради оборони Київщини було заборонено використовувати святкову ілюмінацію, в тому числі ялинок, на вулицях та в парках. Ця заборона стосується як державної і комунальної, так і комерційної власності.

Не встановлюватимуть новорічну ялинку цьогоріч у Рівному. Як повідомив мер міста Олександ Третяк, 56% опитуваних мешканців висловилися проти святкувань. Раніше ялинку встановлювали в центрі міста. Зараз там прощаються з загиблими воїнами ЗСУ. Мер спочатку прийняв рішення встановити новорічне дерево в парку, але воно не було підтримане містянами.

Обмежать святкові заходи також і в Запоріжжі. Однак тут ще не вирішили, чи будуть встановлювати ялинку, чи ні. Міська рада впевнена лише в одному — якщо дерево все ж встановлять, то витрачати на нього кошти з бюджета не будуть. Використають все, що було закуплено минулого року: саму ялинку, прикраси та гірлянди.

На Полтавщині в місті Кременчук вже є рішення монтувати ялинку до Нового 2023 року. Проте на прикраси грошей витрачати також не будуть. Не буде у місті й масових зимових свят, але для дітей та дорослих встановлять ковзанку.

В Миргороді, що також на Полтавщині, також планують поставити новорічну красуню. Однак тут не буде жодних святкових заходів чи ілюмінації.

В самій Полтаві мер міста Олександр Мамай не проти новорічної ялинки, але він все ще чекає на рішення Кабінету міністрів та результатів опитування містян.

А ось в Івано-Франківську вирішили створити ялинку з дитячих малюнків. Про це повідомив Руслан Марцінків. Це буде символічне дерево, адже малюнки дітей ілюструють перемогу України у війні. Їх планують назбирати більше тисячі. Біля ялинки планується невелике освітлення, однак ілюмінації точно не буде. Також вуличне освітлення на свята планують вимикати частіше, ніж зараз.

Без 18-метрової ялинки думають обійтися в Чернівцях. Раніше її завжди встановлювали перед Новим роком на Соборній площі, але під час війни влада вирішила, що це недоречно. Також не буде там і Новорічної локації, тому що тут розміщені ангари, де переселенці отримують допомогу. Однак влада в Чернівцях планує ставновити невелику ялинку (до 7 метрів) в парку і створити біля неї фотозону.

Жодних заходів до Нового 2023 року не буде в Чернігові. Олександр Шевчук, начальник міського управління культури та туризма, каже, що в нинішній ситуації місто може думати лише про вітання дітей та деякі елементи, щоб зберегти атмосферу новорічних свят. А сам формат святкування потрібно переглянути.

“Про те як було раніше, зараз просто треба забути. Варто розуміти, що ми зараз живемо в трошки іншій реальності”.

У Дніпрі мер міста Борис Філатов запропонував встановити святкову ялинку, але містяни не підтримали таку ідею. Під дописом Філатова дніпряни влаштували справжні бої.

Прочитавши їх, міський голова прийняв рішення щодо ялинки. Ось що він написав:

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