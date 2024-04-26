З 1 березня мінімальні пенсії чорнобильцям зросли через підвищення середньої заробітної платні по Україні. Які суми виплат постраждалим внаслідок трагедії на ЧАЕС

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України. передають Новини України – НСН.

Пенсії чорнобильцям – нарахування

У 2024 році мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також чия інвалідність прямо пов’язана з цією катастрофою, були перераховані.

Законодавство встановлює такі розміри пенсійного забезпечення:

Особи з інвалідністю І групи отримають 100% від середньої заробітної плати, що враховується для пенсійного обчислення;

Особи з інвалідністю ІІ групи — 80% від цієї суми;

Особи з інвалідністю ІІІ групи — 60%.

Важливо зазначити, якщо фактичний розмір пенсії не досягає зазначених відсотків через недостатні надбавки чи інші пенсійні доплати, установлені законом, таким особам надається державна допомога, яка компенсує різницю.

Пенсії чорнобильцям — які суми виплат постраждалим у 2024 році

Як змінилися пенсії постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС

Щорічно з 1 березня проводиться перерахунок пенсійних виплат для осіб інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою. Цей перерахунок ґрунтується на середньому рівні заробітної плати за попередній рік, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується при обчисленні пенсій.

Так, з 1 березня 2024 року нові мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, встановлені наступним чином:

для осіб з інвалідністю І групи – 14 308,46 гривні;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 11 446,77 гривні;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 585,08 гривні.

Ці виплати забезпечуються незалежно від основи, за якою було призначено пенсію, забезпечуючи підтримку тим, хто найбільше постраждав від Чорнобильської катастрофи.

Скільки постраждалих від аварії на ЧАЕС в Україні

Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано 639 тисяч пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Згідно з даними Пенсійного фонду України найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців проживає у Київській області, де їх чисельність досягає 206 тисяч.

У інших містах країни проживає:

Місто Київ — 29 тисяч пенсіонерів з таким статусом;

Житомирська область — 89 тисяч;

Рівненська — 94 тисячі;

Черкаська — 39 тисяч;

Волинська — 36 тисяч;

Вінницька — 29 тисяч.

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