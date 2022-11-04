Зазвичай на зиму припадає період довгих новорічних свят, шкільних канікул і додаткових вихідних. Чи будуть вихідні на Новий рік та Різдво в Україні.

Про це інформує NNS з посиланням на ТСН.ua.

На які дні припадають головні новорічні свята

Згідно з календарем на 2023 рік, 1 січня припадає на неділю, а Різдво (7 січня) – на суботу. В статті 73 Кодексу України “Про працю”, якщо великі державні чи релігійні свята припадають на вихідний день, то наступний після них понеділок також вихідний. Тобто, 2 та 9 січня 2023 року мали бути вихідними днями.

2022 року через воєнний стан, який запроваджений по всій території України від 24 лютого, додаткові вихідні, починаючи від 8 березня 2022 року, були скасовані.

Наразі в Україні вже тричі було подовжено воєнний стан. Останній, третій раз, його пролонгували до 21 листопада 2022 року.

Чи чекати на додаткові вихідні на Новий рік

Якщо в країні триватиме війна, воєнний стан буде знову подовжено. В цьому випадку додаткових вихідних у січні 2023 року – на Новий рік та Різдво – не буде.

Звісно, ці нормативи стосуються працівників державних підприємств та установ, а ось керівники приватних компаній можуть встановлювати свої графіки відпочинку й роботи персоналу.

Різдво в Україні 25 грудня – як змістяться дати всіх свят