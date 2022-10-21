Різдво в Україні 25 грудня – як змістяться дати всіх свят

Суперечки про те, коли святкувати Різдво в Україні 25 грудня або 7 січня палають вже дуже давно. У Європі та інших країнах вже давно це свято відзначається 25 грудня, а в Україні та Росії 7 січня.

Священний синод ПЦУ 18 жовтня 2022 року дозволив святкувати Різдво 25 грудня – якщо того бажають парафіяни. У церквах ПЦУ проводитимуть святкові богослужіння, і учасники богослужінь звільнятимуться від постових обмежень.

Як змістяться дати свят, якщо Різдво відзначатимемо 25 грудня. Про це NNS пише з посиланням на РБК-Україна.

Цікаво, що у 2021 році чверть українців (26%) підтримало ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Разом з тим, 58% респондентів були проти такої ідеї, 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% не змогли відповісти.

Що зміниться з новим календарем

Якщо Різдво відзначимо 25 грудня, то свята зрушать у датах і виглядатимуть так:

Щедрий вечір (Маланки) буде 31 грудня замість 13 січня

Василя буде 1 січня замість 14 січня

Водохреща буде 6 січня замість 19 січня

Вербна неділя пройде так само, оскільки прив’язаний до Великодня

Благовіщення буде 25 березня замість 7 квітня

Великдень залишиться на такій же даті

Юрія буде 23 квітня замість 6 травня

Зелені свята не змінюються

Різдво Іоанна Хрестителя буде 23 червня замість 7 липня

Петра та Павла буде 29 червня замість 12 липня

Іллі буде 20 липня замість 2 серпня

Маковея буде 1 серпня замість 14 серпня

Преображення буде 6 серпня замість 19 серпня

Перша Пречиста буде 15 серпня замість 28 серпня

Друга Пречиста буде 8 вересня замість 21 вересня

Покрова буде 1 жовтня замість 15 жовтня

Андрія буде 30 листопада замість 13 грудня

Миколая буде 6 грудня замість 19 грудня

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