Голова Броварської РДА випив “пляшку горілки” і збив 4-х людей на «зебрі» (відео)

Голова Броварської РДА сів за кермо у сильно нетверезому стані і влаштував моторошну ДТП, в’їхавши у натовп людей на «зебрі». Серед постраждалих – дитина.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на низку Телеграм-каналів і на заяву голови Київської районної військової адміністрації Руслана Кравченка.

Розповідаємо, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.

Голова Броварської РДА влаштував ДТП

Резонансна подія сталася ввечері 26 квітня.

Голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко влаштував ДТП на пішохідному переході. Постраждали чотири людини.

ДТП сталась у Броварах біля закладу громадського харчування.

Постраждали чотири людини: двоє чоловіків, жінка та дитина, – повідомили очевидці

На місці вже працює поліція. Як видно з відео, що шириться у мережі, була проведена перевірка на драгері. Тест на алкоголь показав значне перевищення норми – 2,31. Це відповідає випитій пляшці горілки.

Момент збиття людей у Броварах

Реакція начальника Київської РВА і мера Броварів

Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено, – заявив начальник Київської РВА Руслан Кравченко

Він додав, що це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. За словами Кравченка, потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична.

Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців – в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об’єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі, – заявив начальник РВА

Тим часом мер Броварів повідомив про те, що четверо людей, на яких сьогодні наїхав автівкою пʼяний голова РДА Володимир Майбоженко, шпиталізовані у важкому стані.

Лікарі роблять все можливе, щоб зберегти їм життя – заявив мер Броварів

Тим часом, очевидці ДТП кажуть, що постраждалих могло бути більше. Чимало людей стояло біля світлофору і встигли відскочити.

Майбоженка вже затримано.

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