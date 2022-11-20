Коли починається Різдвяний піст? Що не можна їсти

Різдвяний піст, якого щороку дотримуються християни, ще називають Пилипівським. Цей час необхідний для того, щоб очистити не лише тіло, а й душу. І для цього ті, хто дотримується посту, відмовляються від певної їжі, передає NNS.

Різдво Христове в Україні відзначають двічі: 25 грудня та 7 січня. Піст триває 40 днів:

з 15 листопада по 24 грудня за григоріанським календарем;

з 28 листопада по 6 січня за юліанським календарем.

Період Різдвяного посту є важливим для кожного християнина. Одразу після закінчення посту настає Різдвяний Святвечір – переддень Різдва Христового.

Важливо розуміти, що в цей період необхідні не лише обмеження їжі, а й приборкання плотських утіх. У Різдвяний піст потрібно утримуватися від:

– лихослів’я і образ;

– куріння і вживання спиртного;

– інтиму;

– ненависті й жадібності;

– відвідування розважальних заходів.

Також в Різдвяний піст не можна вінчатися, але можна хрестити дітей.

Головними заняттями тих, хто дотримується посту, на цей період мають стати молитва й абсолютний спокій. Таким чином ви намагаєтеся стати ближче до Бога, а для цього потрібно відмовитися від того мирського, що наповнює життя негативом або ілюзорним позитивом.

Що не можна їсти у Різдвяний піст

У піст необхідно змінити раціон. Не вживати їжу тваринного походження, молочну продукцію і яйця. Все, що ви їсте, має бути від природи – на рослинній основі. У середу й п’ятницю можна їсти рослинну їжу без олії, а у вівторок і четвер – рослинну їжу з олією. У суботу, неділю (крім останніх), а також на великі свята дозволяється вживати рибу.

Джерело: sud.ua

25 грудня чи 7 січня – коли правильно святкувати Різдво?