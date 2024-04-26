Українців, які виїхали з окупації, цікавить питання, як оформити спадщину, майно, що залишилось на тимчасово окупованій території

Відповідь на це запитання дав адвокат Мар’ян Сащук, повідомляють Новини України – НСН.

Як оформити спадщину, що на тимчасово окупованій території

“Якщо місцем відкриття спадщини є тимчасово окупована територія, то спадкоємець має право звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території. Якщо ж пропущений строк прийому спадщини, то вам потрібно оформити письмову відмову від нотаріуса, а потім поновити строк у судовому порядку”, – пояснює юрист.

Мап’ян Сащук зазначає, що у більшості випадків окупація є поважною причиною пропусків строку, тому суди поновляють їх без проблем.

Як оформити спадщину, що на тимчасово окупованій території – роз’яснення юриста

Як діяти, якщо нема свідоцтва про смерть спадкодавця

“Якщо спадкодавець помер на ТОТ і у вас немає свідоцтва про його смерть, або якщо воно у вас є, але видане окупаційною владою, вам потрібно звертатись до суду та встановлювати факт смерті у судовому порядку і на підставі цього судового рішення зафіксувати факт смерті спадкодавця в органах РАЦС та отримати українське свідоцтво про смерть”, – пояснює Сащук.

Що робити, якщо нема документів на майно, яке знаходиться на ТОТ

Якщо у вас нема документів на майно, що перебуває на ТОТ, а відомості щодо права власності на них відсутні в електронних реєстрах, єдиний спосіб отримати право власності на цю спадщину, у вас залишається тільки визнання права власності на спадщину у судовому порядку.

“Але тут треба розуміти, що чим більше доказів ви надасте суду, тим більша ймовірність того, що ви виграєте цю справу”, – говорить юрист.

Якщо спадкова справа була відкрита, але з часом цю територію тимчасово окупували, ви маєте право звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території та завершити оформлення своєї спадщини.

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