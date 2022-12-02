Коли у цьому році відзначатимуть День святого Миколая та Різдво розповіли у ПЦУ

У пресслужбі Православної церкви України розповіли, коли святкувати День святого Миколая та Різдво

У жовтні синод Православної церкви України (ПЦУ) дозволив єпархіям проводити богослужіння на честь свята Різдва за новоюліанським календарем, тобто, 25 грудня. У зв’язку з цим у віруючих виникли питання, коли ж у цьому році відзначатимуть інші свята, зокрема День святого Миколая. Про це розповідає NNS

У пресслужбі Православної Церкви України все пояснили. Отже, 19 грудня — вшановуємо святителя Миколая Чудотворця; 7 січня — Різдво Христове; 14 січня — вшановуємо святителя Василія Великого; 19 січня — свято Хрещення Господнього.

У ПЦУ розповіли, коли святкувати Різдво та день святого Миколая

В ПЦУ зауважили, що враховуючи всі обставини (зокрема війну) та суспільний запит, Священний Синод Православної Церкви України постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади. Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.

«Також, у разі прийняття такого рішення та звершення богослужіння, через єпархіальні управління до Київської Митрополії має бути передана письмова інформація про число його учасників. Ця інформація вивчатиметься при розгляді реальної церковної потреби в переході на новоюліанський календар.Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях», – додають у пресслужбі.

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