На порталі «Дія» запустили тестування нової послуги, найпопулярнішої для ФОП – як долучитися

На порталі «Дія» запустили тестування нової послуги – витягу з ЄДР. Він є одним з найпопулярніших документів для ФОП, передає НСН.

Взяти участь у бета-тестуванні нової послуги можуть:

є або були підприємцями; мають електронний підпис.

На порталі «Дія» запустили тестування нової послуги

«Цифровізуємо один з найпопулярніших документів для ФОП. Щоб усе працювало швидко та без помилок, послугу потрібно протестувати», розповіли в Мінцифрі.

Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР потрібно було йти в ЦНАП, сплачувати адміністративний збір – 120 гривень й чекати на документ 24 години. Тепер цей документ можна буде отримати:

Онлайн — без візитів до держустанов;

Сплатити 90 гривень;

Здійснити оплату на порталі.

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