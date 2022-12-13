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На порталі «Дія» запустили тестування нової послуги, найпопулярнішої для ФОП – як долучитися

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тестування нової послуги
Національна служба новин - NNS

На порталі «Дія» запустили тестування нової послуги – витягу з ЄДР. Він є одним з найпопулярніших документів для ФОП, передає НСН.

Взяти участь у бета-тестуванні нової послуги можуть:

  1. є або були підприємцями;
  2. мають електронний підпис.

На порталі «Дія» запустили тестування нової послуги

На порталі «Дія» запустили тестування нової послуги, найпопулярнішої для ФОП - як долучитися

«Цифровізуємо один з найпопулярніших документів для ФОП. Щоб усе працювало швидко та без помилок, послугу потрібно протестувати», розповіли в Мінцифрі.

Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР потрібно було йти в ЦНАП, сплачувати адміністративний збір – 120 гривень й чекати на документ 24 години. Тепер цей документ можна буде отримати:

  • Онлайн — без візитів до держустанов;
  • Сплатити 90 гривень;
  • Здійснити оплату на порталі.

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