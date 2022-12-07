Чи запровадять в Україні штрафи за зберігання пального для власних потреб

У Верховній Раді розповіли, чи будуть штрафи за зберігання пального для власних потреб.

У період зими штрафи за відсутність ліцензій на зберігання пального для потреб власного споживання накладатися не будуть.

Як передає NNS, про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Щодо чергової «зради» із штрафами за зберігання пального без ліцензії — повідомляю, що жодного штрафу на суб’єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде», написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Гетманцев зазначив, що відповідні зміни будуть внесені до законодавства незабаром.

«Перевірок не буде ані до, ані після змін. Тим, хто зраду розганяє, непогано було б спочатку з’ясувати, що зберігання пального не суб’єктами господарювання не тягне відповідальності і зараз (до змін), так само як і зберігання підприємствами палива до 1 т.», йдеться у дописі.

Раніше повідомлялось, що генератори стали основною причиною підвищення попиту на пальне в Україні.

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