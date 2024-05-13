13 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

13 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 13 травня. Всесвітній день кульбаби. Православні вшановують пам’ять мученика Олександра. Залишилося 232 дні до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 810 день повномасштабної війни в Україні.

13 травня – яке сьогодні церковне свято

13 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Олександра. Він жив за часів імператора Максиміана у III столітті, був чудовим воїном. Чоловік сповідував християнство, хоча це і було заборонено. Якось язичники влаштували свято, але Олександр залишився вдома і не клав пожертви ідолам. Імператор не хотів, щоб його хоробрий воїн був християнином, а тому наказав тому відмовитися від віри. Олександр відмовився, після чого імператор наказав відтяти йому голову.

13 травня у світі

День яблучного пирога

Всесвітній день кульбаби

День народження застібки-липучки

Міжнародний день хумусу

Іменини 13 травня

Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ірина.

Талісманом людини, народженої 13 травня є лазурит. Мінерал відомий людству з давніх часів. Колись вірили, що лазурит допомагає пом’якшити перебіг будь-якої хвороби.

Традиції, заборони, прикмети 13 травня

Народні прикмети радять цього дня навести лад у домі та позбутися непотрібних речей. Сьогодні наші предки збирали цілющі трави.

Що не можна робити 13 травня

Не можна розбивати посуд — це віщує нещастя.

Заборонено віддавати іншим свої речі.

Не варто купувати щось дороговартісне.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю: теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця.

Крім того:

багато ластівок і стрижів — вже буде тепла погода;

мало комарів — до кінця місяця дощів не буде;

комарів взагалі немає — чекайте на великий урожай вівса;

багато мошок до великого урожаю грибів восени.

13 травня в історії

Визначні події

1501 — Амеріго Веспуччі вирушив у подорож на Захід, у ході якої з’ясував, що Колумб відкрив новий континент.

1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський, сьогодні — національний університет імені Мечникова.

1909 — розпочалась перша Джиро д’Італія.

1918 — радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян

1927 — засновано київський футбольний клуб «Динамо».

1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.

1990 — вийшло перше число газети «Галичина» — першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.

1991 — Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.

1992 — американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.

2014 — проросійські бойовики під час боїв за Слов’янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників.

Народилися 13 травня

1849 — Панас Мирний, український письменник, прозаїк та драматург.

1850 — Модест Чайковський, драматург, оперний лібретист і перекладач українсько-французького походження, молодший брат Петра Ілліча Чайковського, брат-близнюк Анатолія Ілліча Чайковського.

1963 — Олександр Кривенко, український журналіст і громадський діяч

1972 — Назар Стригун, український актор.

1975 — Олександр Матвійчук, український хокеїст.

1979 — В’ячеслав Шевчук, український футболіст.

1986 — Олександр Рибак, норвезький співак і музикант, переможець «Євробачення-2009».

Померли 13 травня

1916 — Шолом-Алейхем, єврейський письменник.

1933 — Микола Хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист, один з основоположників пореволюційної української прози.

1961 — Юрій Вороний, український хірург, доктор медичних наук, професор. Здійснив першу у світі операцію з пересадки органу людині.

1986 — Ігнатенко Василь Іванович, Український пожежник Білоруського походження, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Герой України

2002 — Валерій Лобановський, український футбольний тренер

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