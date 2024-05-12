Понеділок 13 травня буде холодним, можливі заморозки. А коли вже потеплішає?

Понеділок 13 травня буде холодним майже в усіх регіонах України. А у деяких навіть можливі заморозки.
Про це попередила відома синоптикиня Наталя Діденко, передають Новини України – НСН.
Також Діденко розповіла, коли вже нарешті потеплішає, адже літо на носі!
Понеділок 13 травня буде холодним, можливі заморозки
За словами Діденко, найближчої ночі передбачається лише +3+7 градусів, місцями можливі заморозки (окрім півдня)!
Завтра вдень буде +10+15 градусів, на півдні до +17, у західних областях – +15+20 градусів.
Вдень у понеділок дощі періодично пройдуть повсюди в Україні, хіба в західних областях переважатиме суха погода.
У Києві 13-го травня вночі сухо та холодно, увага! до заморозків, вдень у понеділок місцями невеликий дощ, максимально скромні +11, +12 градусів.
Понеділок 13 травня буде холодним: температура в регіонах
Київ
Дніпро
Львів
Одеса
Вінниця
Харків
А коли потеплішає?
За словами Наталки Діденко, це станеться вже за декілька днів.
Потепління до людських градусів – з другої половини наступного тижня, – написала вона
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