Понеділок 13 травня буде холодним, можливі заморозки. А коли вже потеплішає?

Понеділок 13 травня буде холодним майже в усіх регіонах України. А у деяких навіть можливі заморозки.

Про це попередила відома синоптикиня Наталя Діденко, передають Новини України – НСН.

Також Діденко розповіла, коли вже нарешті потеплішає, адже літо на носі!

Понеділок 13 травня буде холодним, можливі заморозки

За словами Діденко, найближчої ночі передбачається лише +3+7 градусів, місцями можливі заморозки (окрім півдня)!

Завтра вдень буде +10+15 градусів, на півдні до +17, у західних областях – +15+20 градусів.

Вдень у понеділок дощі періодично пройдуть повсюди в Україні, хіба в західних областях переважатиме суха погода.

У Києві 13-го травня вночі сухо та холодно, увага! до заморозків, вдень у понеділок місцями невеликий дощ, максимально скромні +11, +12 градусів.

Понеділок 13 травня буде холодним: температура в регіонах

Київ

Дніпро

Львів

Одеса

Вінниця

Харків

А коли потеплішає?

За словами Наталки Діденко, це станеться вже за декілька днів.

Потепління до людських градусів – з другої половини наступного тижня, – написала вона

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