За що можуть оштрафувати власників генераторів – сума штрафу досягає 500 тис грн

За що в Україні можуть оштрафувати власників генераторів. Як правильно ними користуватися, щоб не отримати покарання у 500 тис грн.

За що можуть оштрафувати власників генераторів

Справа в тому, що зберігати пальне для генератора без відповідної ліцензії не можна, а підприємствам узагалі потрібно оформляти спеціальні документи.

Про те, чому українці можуть заплатити пів мільйона штрафу та які є винятки з правил, а також як правильно користуватися генераторами пише OBOZREVATEL, передає NNS.

Якщо в підприємця немає дозволу на зберігання, то це є порушенням законодавства, яке карається сумою до 500 тис. грн. Але існують деякі винятки з правил (відповідно до ст. 15 Закону № 481):

підприємства, установи та організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

підприємства, установи та організації системи державного резерву;

суб’єкти господарювання для зберігання палива, що споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- й газодобувних майданчиках, бурових платформах і не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Правила користування генератором

В Україні вже зафіксовано випадки травмування і загибелі людей під час порушення правил експлуатації генераторів. Під час використання забороняється його:

встановлювати всередині приміщення;

встановлювати на балконі;

зберігати запас палива на відстані від генератора меншій за 10 метрів;

використовувати генератори чи інші пристрої, які не є сертифікованими в Україні;

під’єднувати генератор до електричної мережі.

Генератори можна встановлювати тільки ззовні будівель, але відстань повинна бути не меншою за 6 метрів. Виняток – коли стіна, за якою стоїть пристрій, протипожежна.

Джерело: Обозреватель