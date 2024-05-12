У Міністерстві енергетики України очікують, що підвищення тарифу на електроенергію відбудеться. Зробити це доведеться в межах підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це розповіла у суботу, 11 травня, в етері телемарафону заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передають Новини України – НСН.

Підвищення тарифу на електроенергію все ж таки відбудеться

«Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться», — сказала Гринчук

Вона нагадала, що з 22 березня росіяни масовано атакують українські енергетичні об’єкти — на сьогодні вже втрачено більше ніж вісім гігаватів, «величезний об’єм генерувальних потужностей». За її словами, значно пошкоджені також об’єкти системи передачі.

«І зараз просто нелюдських зусиль нам вартує те, щоб утримувати систему в стабільній роботі», — повідомила заступниця міністра.

Атаки РФ на українську енергетику

Країна-агресор навесні 2024 року почала атакувати найбільші та найпотужніші об’єкти енергетики України. Через це енергосистема зазнала втрат:

ДніпроГЕС втратила обидві електростанції. Гребля витримала, а обладнання було зруйновано, відновлення ДніпроГЕС може зайняти роки.

У Харкові зруйнована ТЕЦ-5, відновити її – все одно що будувати нову, це теж завдання на кілька років.

Зміївська ТЕС (входить до Центренерго) зруйнована, вона також розташована в Харківській області.

Група ДТЕК (бенефіціар — Рінат Ахметов) заявила, що втратила 80% генерації.

Пошкоджено всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС;

Пошкоджено газосховище на заході України.

24 березня голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявляв, що, за попередніми підрахунками, останні російські атаки на українську енергосистему завдали збитків щонайменше на 90−100 млн євро, якщо говорити лише про високовольтне обладнання компанії.

Ще новини України: Тариф на газ з 1 травня – скільки будемо платити