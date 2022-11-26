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Подача заяви про шлюб онлайн: на порталі «Дія» розпочалося бета-тестування нової послуги

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на порталі «Дія»

На порталі «Дія» розпочалося бета-тестування нової послуги – подачі заяви про шлюб, повідомляє NNS.

«Раніше, щоб подати заяву про шлюб, необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, перевіряти вручну ввести особисту інформацію, проходити держреєстратора. Потім іти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повернутися до установи. Після цього обговорити формат церемонії й тільки потім повернутися додому й чекати на заплановану дату», йдеться в повідомленні.

Які послуги можна обрати на порталі «Дія»

Тепер, щоб подати заяву про шлюб українцям знадобиться всього лише 10 хвилин. На порталі Дія, вже розпочалося бета-тестування відповідної послуги. Вже зараз, через сайт можна:

  • подати заявку на реєстрацію шлюбу;
  • обрати місце та час,
  • обрати формат та зал, де пройде церемонія;
  • вибрати додаткові послуги, які супроводжують захід.

Подача заяви про шлюб онлайн: на порталі «Дія» розпочалося бета-тестування нової послуги

Хто може долучитися до тестування послуги на порталі «Дія»

  1. Українці, які досягли 18 років;
  2. Українці, які мають електронний підпис;

Зауважимо, що записатися на бета-тестування можна лише парою: наречена і наречений.

Подати заяву на реєстрації шлюбу можна онлайн за посиланням.

Джерело – “Мінцифра

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