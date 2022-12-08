Як працюватиме «єДокумент» в Дії, якщо немає інтернету

В Мінцифрі розповіли, як працюватиме «єДокумент» в Дії, коли немає інтернету. Всі документи в додатку мають повну юридичну силу, передає NNS.

«Щодо доступності «Дії», у разі відключення електроенергії, в нас у будь-якому разі все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок, все працюватиме», розповів керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік в ефірі телемарафону.

Мобільний додаток може працювати з мінімальним покриттям мобільного зв’язку. За відсутності мобільного зв’язку документи зникають не відразу, а поступово, в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.

Як працюватиме «єДокумент» в Дії, коли немає зв’язку

«У будь-якому разі українцям також буде доступний «єДокумент», який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних», додав Банік.

За його словами, якщо будь-яка установа відмовляється їх приймати, можна викликати поліцію.

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