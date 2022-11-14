Як забезпечити доступ до інтернету на смартфоні під час відключення електроенергії – 2 способи

Під час віялових відключень електроенергії багато українців залишаються без зв’язку та інтернету. Експерти розповіли, які кроки можна зробити, щоб забезпечити доступ до інтернету на смартфоні навіть під час блекауту

Як забезпечити резервне живлення роутера під час відключення електроенергії розповідає NNS

Спочатку з’ясуйте у свого інтернет-провайдера, які він пропонує рішення для забезпечення вам доступу до інтернету при віялових відключеннях. У різних провайдерів можуть бути різні варіанти.

Може бути послуга прокладання оптичного кабелю до квартири/будинку FTTH (Fiber to the Home – для можливості використання технології GPON (Gigabit Passive Optical Network). У деяких багатоквартирних будинках можуть бути встановлені потужні акумулятори/генератори, що підживлюють розподільні коробки. А можливо, що у вашого провайдера і немає жодних варіантів вирішення проблеми.

У такому разі потрібно самому забезпечити резервне живлення для домашнього роутера. Вам потрібний повербанк, але тільки для роутера. У цьому питанні потрібно врахувати кілька нюансів, щоб не прогаяти час і гроші.

Як забезпечити доступ до інтернету під час блекаута

Можна замовити mini-UPS у свого провайдера. Його можна буде замінити/повернути за гарантією або навіть викликати майстра додому, якщо щось піде не так. Але якщо такої можливості немає, вибирайте та підключайте повербанк самі. Залежно від моделі роутера, знадобиться ще інвертор для перетворення постійного струму на змінний.

При покупці зверніть увагу, щоб “вихід” з повербанку збігався із “входом” вашого роутера. А якщо в приміщенні заведено оптику – відповідно, у роутері має бути оптичний конвертер. У ланцюжок між роутером та електричною розеткою потрібно вставити новий пристрій – ДБЖ (джерело безперебійного живлення).

Ціна повербанку для роутера починається від 900-1000 грн. Коли електроенергія увімкнена, то ДБЖ сам заряджається і пропускає електричний струм до роутера. Під час блекауту він автоматично заряджає роутер, як звичайний повербанк.

Віялові відключення електроенергії в Україні — як підготуватися до блекауту