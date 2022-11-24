Як підключитися до національного роумінгу, якщо зник мобільний зв’язок

Якщо мережа вашого оператора не працює, ви можете підключитися до національного роумінгу. Це не потребує додаткової плати.

Як підключитися до національного роумінгу

У Держспецзв’язку дали покрокову інструкцію, як це зробити, нагадує NNS.

1️. Вимкніть автовибір мережі:

Android

Налаштування → Мобільна мережа → Оператор → знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

iOS

Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перезавантажте телефон та повторіть.

2. Періодично намагайтеся повернутися (підключитися) до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.

3️. Обмежте споживання мобільного трафіку, оскільки це створює надмірне навантаження на мережі мобільних операторів. Вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах.

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкніть «Автозавантаження медіа».

4️. Не можете додзвонитися – напишіть СМС. Скоротіть час телефонних розмов до мінімуму – можливо, в цей час іншому абонентові вкрай необхідно викликати швидку чи рятувальників.

5️. Якщо не працює зв’язок у національному роумінгу, переконайтесь, що вимкнений «Режим польоту». З’ясуйте, чи є зв’язок в інших людей поруч.

Якщо в інших користувачів зв’язок працює:

перезавантажте телефон;

вимкніть телефон, вийміть і поставте SIM-карту назад;

спробуйте перевірити роботу SIM-карти в іншому пристрої.

6️. Якщо зв’язок не працює лише у вас, потрібно замінити SIM-картку. Зв’яжіться з оператором (зателефонуйте в контакт-центр або напишіть у соцмережі) та дізнайтесь адресу і графік роботи найближчого магазину. Переконайтесь, що дістатись туди безпечно.

7️. Якщо в інших користувачів також не працює мережа жодного оператора, отже, проблема в ушкодженні інфраструктури внаслідок бойових дій. Повідомляти про це оператору не потрібно.

Робота мережі моніториться у режимі реального часу. Мобільні оператори відновлюють зв’язок у максимально стислі терміни скрізь, де це можливо.

Кабельний інтернет

За відсутності живлення електричні прилади, у тому числі wi-fi-роутери, не працюють. Проте це не означає, що абоненти однозначно втрачають доступ до інтернету. Спосіб залишатися в онлайні простий.

Мова про кабель, під’єднаний до wi-fi-роутера, яким передаються та отримуються дані з інтернету.

Якщо штекер (так звана собачка) кабелю приєднати в спеціальний роз’єм у бічній панелі ноутбука (передбачено в більшості моделей) і налаштувати «дротове з’єднання», то можна вільно користуватися інтернетом.

Це навіть краще, ніж бездротовий інтернет через wi-fi.

Якщо ноутбук має опцію «мобільний хот-спот», він може працювати як wi-fi-роутер, тобто роздавати інтернет іншим приладам. Тривалість користування таким інтернетом залежить лише від запасу акумулятора ноутбука.

Про що слід подбати заздалегідь? Оскільки зазвичай інтернет-кабель прокладений лише до місяця розташування роутера, то для реалізації такого способу користування інтернетом потрібно придбати довший аналогічний кабель.

На кожному кінці кабелю потрібно закріпити згадані штекери, а для з’єднання з мережевим кабелем слід придбати спеціальний перехідник (з’єднувач мережевих роз’ємів).

Під’єднання кабелю через роз’єми wi-fi-роутера за відсутності світла не дасть бажаного результату, адже пристрій може передавати сигнал лише за наявності електричного живлення.

Такий спосіб доступу до інтернету можливий за умови, якщо в провайдера є електроенергія.

Супутниковий інтернет

Супутниковий інтернет вважається найнадійнішим рішенням з точки зору забезпечення зв’язку при повному блекауті, тобто якщо електроенергії не буде протягом тривалого часу.

На українському ринку працюють кілька провайдерів супутникового інтернету: DataGroup, Iridium, Inmarsat і Starlink. Проте далеко не всі з них можуть працювати без електроенергії.

Наприклад, DataGroup обіцяє мінімальну швидкість інтернету 56 Кбіт/сек, проте вказує, що єдиною умовою для роботи є «стабільне джерело електричного живлення».

Те саме стосується і Starlink. При швидкості 50-200 Мбіт/сек Starlink споживає до 100 Вт на годину. Це небагато, але за повної відсутності світла цінність пристрою дорівнює нулю.

Компанії Iridium та Inmarsat забезпечують доступ до інтернету в будь-якій точці країни без необхідності доступу до електроенергії, оскільки їх wi-fi-роутери обладнані акумуляторами.

Мінімальна тривалість роботи пристроїв у режимі активного використання – 2,5 год.

Однак ці мобільні супутникові термінали мають слабкі сторони. Перша – за найкращих обставин вони забезпечать швидкість лише 240-380 Кбіт/сек. Друга – ціна: один пристрій коштує 1500-1700 доларів.

Джерело: www.vinnitsa.info