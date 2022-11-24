Як заплатити за газ, коли немає електроенергії та інтернету – Нафтогаз

Відключення світла по Україні не є приводами не оплачувати комунальні послуги. Багато хто звик у довоєнний час робити це через онлайн-банкінг, але є й інші варіанти. Про те, як можна заплатити за газ за відсутності електроенергії та інтернету, громадянам розповіли в компанії Нафтогаз

Спочатку потрібно передати показання своїх лічильників. Зробити це можна, звернувшись на гарячу лінію облгазу, або скористатися ящиками для показників від Нафтогазу. Про це повідомляє NNS

Щоб передати показання лічильників через ящик, на аркуші паперу А4 вкажіть попередні та поточні показання лічильника, особовий рахунок у облгазі, ПІБ, адресу та киньте цей аркуш у ящик. Також можна сходити в офіс облгазу та особисто передати показники диспетчеру.

Як заплатити за газ в умовах відключення світла та інтернету

Заплатити за газ клієнти Нафтогазу можуть через платіжні термінали самообслуговування у відділеннях будь-якого банку, а також у відділеннях Укрпошти чи Нової пошти. При оплаті потрібно вказати номер вашого особового рахунку та реквізити компанії.

Отримувач: ТОВ Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, ЄДРПОУ 40121452, п/с UA893004650000000260323012042 в АТ “Ощадбанк” м. Києва, МФО 300465.

Як відомо, тарифи на комуналку для населення до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть. Крім того, всі українці, яким призначено субсидії, їх отримуватимуть. При цьому після кожного ракетного удару по Україні страждає стратегічна інфраструктура. Віялові, а також планові відключення світла та води торкнулися вже всіх українців. Але їм все одно потрібно сплачувати за послуги, щоб підтримувати комунальні служби, які щодня працюю над усуненням наслідків вибухів.

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Як забезпечити доступ до інтернету на смартфоні під час відключення електроенергії – 2 способи