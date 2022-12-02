Деякі жінки під час оформлення пенсії можуть зіткнутися із несподіваною проблемою. У Пенсійному фонді підказали, що потрібно зробити.

Оформлення пенсії. Про що важливо знати жінкам

Як пише “На пенсії”, йдеться про підтвердження дошлюбного прізвища, передає NNS.

Якщо жінка була одружена і змінювала прізвище, а документів, що підтверджують шлюб, з якоїсь причини не збереглося, знадобиться ще один документ для виходу на пенсію.

Насамперед потрібно отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану. Це можна зробити в будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця державної реєстрації акта цивільного стану та місця проживання заявника.

Як подати заяву на підтвердження дошлюбного прізвища

Для отримання витягу з реєстру подається заява, в якій зазначається одна з наступних відомостей про фізичну особу, щодо якої видається витяг з реєстру:

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт громадянського стану.

У разі подання заяви про надання витягу з реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові другої людини.

Подати заяву на отримання такого документа заявник може особисто або через законного представника:

безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану;

надіславши документи поштою (рекомендованим листом).

Фізична особа при особистому поданні заяви про надання витягу з реєстру пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують сімейні відносини.

Справжність підпису заявника на заяві, а також вірність копій паспорта громадянина України чи паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, має бути належним чином засвідчена.

У разі надсилання заяви поштою виписка з реєстру надсилається заявнику також поштою.

Якщо документи надсилаються в електронному вигляді через Інтернет з використанням веб-порталу, то подають заяву встановленої форми з накладенням кваліфікованих електронних підписів та відскановані копії необхідних документів. До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру або повідомлення про реквізити платежу (коду квитанції) для перевірки цього факту з використанням програмного продукту «check» або підтвердження права на безкоштовне отримання витягу з Реєстру.

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Джерело: На пенсії