Деякі жінки під час оформлення пенсії можуть зіткнутися із несподіваною проблемою. У Пенсійному фонді підказали, що потрібно зробити.
Оформлення пенсії. Про що важливо знати жінкам
Як пише “На пенсії”, йдеться про підтвердження дошлюбного прізвища, передає NNS.
Якщо жінка була одружена і змінювала прізвище, а документів, що підтверджують шлюб, з якоїсь причини не збереглося, знадобиться ще один документ для виходу на пенсію.
Насамперед потрібно отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану. Це можна зробити в будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця державної реєстрації акта цивільного стану та місця проживання заявника.
Як подати заяву на підтвердження дошлюбного прізвища
Для отримання витягу з реєстру подається заява, в якій зазначається одна з наступних відомостей про фізичну особу, щодо якої видається витяг з реєстру:
- прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;
- серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;
- реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт громадянського стану.
У разі подання заяви про надання витягу з реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові другої людини.
Подати заяву на отримання такого документа заявник може особисто або через законного представника:
- безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану;
- надіславши документи поштою (рекомендованим листом).
Фізична особа при особистому поданні заяви про надання витягу з реєстру пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують сімейні відносини.
Справжність підпису заявника на заяві, а також вірність копій паспорта громадянина України чи паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, має бути належним чином засвідчена.
У разі надсилання заяви поштою виписка з реєстру надсилається заявнику також поштою.
Якщо документи надсилаються в електронному вигляді через Інтернет з використанням веб-порталу, то подають заяву встановленої форми з накладенням кваліфікованих електронних підписів та відскановані копії необхідних документів. До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру або повідомлення про реквізити платежу (коду квитанції) для перевірки цього факту з використанням програмного продукту «check» або підтвердження права на безкоштовне отримання витягу з Реєстру.
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Джерело: На пенсії