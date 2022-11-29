Частина пенсіонерів має право на надбавки до пенсії – хто може отримати додаткові гроші

Частина українських пенсіонерів має право на надбавки до пенсії. Для громадян віком 70, 75 та 80 років передбачені компенсаційні доплати за вік. Деякі люди похилого віку можуть отримати додаткові гроші у розмірі 20% від основної виплати

Йдеться про пенсіонерів, які проживають у гірській області країни – у західному регіоні. Це не лише зареєстровані там люди, а й переселенці, які змінили місце проживання, рятуючись від війни. Про це розповідає NNS

Начальниця ГУ ПФУ в Закарпатській області Вікторія Поляковська під час телемарафону повідомила, що відповідний закон набув чинності 1995 року. Вона наголосила, що більша частина території регіону – гірська, і понад 190 населених пунктів мають вказаний статус.

Українці з гірських областей країни мають право на надбавки до пенсії

За словами чиновниці, якщо українець пенсійного віку постійно проживає у гірському населеному пункті, він отримує надбавку до пенсії – 20% від її основного розміру.

Як повідомив ПФУ, 53 із 250 тисяч пенсіонерів Закарпатської області живуть у гірських населених пунктах та отримують надбавки.

Щоб оформити виплату, пенсіонери мають набути статусу мешканця гірського населеного пункту та посвідчення, яке це підтверджує. Їм слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг чи місцевих органів влади.

Це передбачено законом “Про статус гірських населених пунктів України”. У документі зазначено, що розмір стипендій, пенсій та інших видів матеріальної допомоги громадянам зі статусом працюючого, який проживає або навчається у гірських населених пунктах, збільшується на 20%.

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