Фіксував наслідки удару по багатоповерхівці у Запоріжжі – затримали ворожого інформатора

В той чай, коли його земляки стікали кров’ю під завалами будинку, він фіксував наслідки удару по багатоповерхівці у Запоріжжі і відправляв росіянам інформацію. СБУ затримала ворожого агента, передає НСН.

Служба безпеки затримала ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України, – йдеться у повідомленні силовиків

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року.

Фіксував наслідки удару по багатоповерхівці у Запоріжжі

Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії рф.

Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом.

Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ у Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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