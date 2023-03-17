«Хтось гарячково додавав фото у Фейсбук, аби зберегти історію» – Мар’їнка ВСЕ, її більше не існує

Місто Мар’їнка Донецької області залишилося тільки у спогадах і на фото. Міста більше не існує. Бо прийшли варвари з росії і стерли його з лиця землі. Це важко усвідомити цивілізованій людині у 21 столітті, а ще дуже важко морально заглядати в недавнє минуле, збережене, зокрема, на світлинах у соцмережах, і розуміти – ось ще рік тому воно було, дихало і сподівалось. А тепер немає. І навіть невідомо, чи живі люди, які заповнювали сторінку…

Своїми емоціями і спостереженнями поділилася журналістка Зоя Казанжи. Вона розповіла, що випадково натрапила на сторінку Мар’їнської районної лікарні і побачила багато дописів з фото, доданих за короткий проміжок часу.

В один день я нарахувала 43 пости! В інший — 17 постів! І все вперемішку — сьогодення, історія, архівні фото, кілька рядків тексту… Дивлюсь на дату: 8 березня 2022 року. А потім ще раз вчитуюсь в назву лікарні — КНП «Мар’їнська центральна районна лікарня». Розумієте, хтось в лікарні, коли вже йшли бої, коли постійно змінювалась лінія фронту, коли треба було їхати, продовжував розміщувати архівні фото, стараючись зберегти частину історію, – пише Зоя Казанжи

Останнє оновлення на сторінці лікарні – 4 травня 2022 року. Це звернення медиків, які повідомляють, що в лікарні веде прийом хворих лікар-невропатолог та працює неврологічне відділення.

До цього, 6 квітня, повідомлялося, що хворі можуть отримати ліки…

А 10 березня медперсонал дякував благодійникам за передану професійну пральну машину…

Лікарня, як і саме місто, трималася за життя і сподівалася, що минеться… Але не сталося дива. І вже 10 місяців як немає дописів на сторінці лікарні. Бо не існує більше лікарні. І більше немає Мар’їнки…

Мар’їнка – ВСЕ

У лютому 2023 року опубліковані фото, на яких видно, що місто стерто повністю. Як би знайти того, хто вперто тримав сторінку на плаву в соцмережі — де ви зараз, лікарі і медперсонал з фото на фейсбучній сторінці? – пише журналістка Зоя Казанжи

Сторінка лікарні – ТУТ

Довідка Місто Мар’їнка Донецької області, Покровського району було засноване у 1844 році. Станом на 2017 рік мало близько 10 тисяч населення. У Мар’їнці була досить розвинута промисловість. Основними підприємствами були: шиноремонтний, молочний заводи, харчосмакова фабрика, хлібокомбінат. У місті діяли 2 дитячих дошкільних установи, 2 загальноосвітніх школи, музична школа, будинок культури, бібліотека, дитячо-юнацька спортивна школа, Донецький обласний госпіталь для інвалідів другої світової війни, школа-інтернат для дітей-сиріт.

Ще новини України:

Встановити додаток