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«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам

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«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам

СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації, публікуючи інформацію, де роздають повістки, повідомляє НСН.

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 Телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку. Інтернет-ресурси «повідомляли» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.
Насамперед вони «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів

«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам

Телеграм-канали інформували, де роздають повістки

«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам

«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам

Для збору відомостей про «локації» використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

Через постійне «оновлення» інформації деструктивні канали швидко «нарощували» власну аудиторію, яка перевищила 400 тис. підписників.

«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам

Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому «бізнес» і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності.

Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:

  • комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;
  • банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Наразі шести адміністраторам деструктивних Телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва органів прокуратури в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

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«Де роздають повістки»: СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам Встановити додаток

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