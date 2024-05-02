2 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

2 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні, 2 травня. Православні вшановують перенесення мощей князів Бориса і Гліба, а також сьогодні четвертий день Страсного тижня – Чистий четвер. Залишилося 243 дні до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 799-й день повномасштабної війни в Україні.
2 травня – яке сьогодні церковне свято
2 травня в церковному календарі – день перенесення мощей князів Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира Великого. Їх підступно вбили під час боротьби за княжий престол найманці їхнього старшого брата Ярослава. Нетлінні мощі святих були перенесені до Борисоглібського храму, що побудували в Вишгороді.
2 травня у світі
Всесвітній день тунця
2 травня святкують Міжнародний день тунця. Дата носить в основному екологічну спрямованість. Передбачається, що свято приверне увагу до необхідності захисту рибних ресурсів планети.
Міжнародний день поінформованості про цингу
Досить незвичайна подія запроваджена 2 травня. Вона присвячене хворобі цинга, яка декілька століть тому була поширеним явищем серед моряків та інших людей, тривалий час позбавлених свіжих овочів та фруктів.
Всесвітній день паролів
Традиційно у перший четвер травня святкується Всесвітній день паролів (World Password Day). Проведення цього свята запропонували експерти Intel, а IT-галузь підтримала цю ідею.
Хто святкує іменини 2 травня
- Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя, Михайло, Роман.
Талісманом людини, народженої 2 травня, є цитрин. Здавна цей камінь вважався оберегом від усього зла. Цитрин є символом успіху та багатства, а ще існувала думка, що він рятує від кошмарів.
Традиції, заборони і прикмети 1 травня
2 травня – Великий четвер, або Чистий четвер. Цього дня згадують, як під час Таємної вечері Христос дав апостолам хліб і вино і сказав: “Це є тіло Моє, і ця є кров Моя”. Після цього він з учнями пішов у Гетсиманський сад помолитися, де його зрадив Іуда Іскаріот.
Зранку в Чистий четвер ідуть до церкви, де сповідуються і причащаються, за можливості відвідують службу і ввечері. У храмах у Великий четвер відбувається особлива служба “Дванадцяти страсних Євангелій”, на якій згадують про страждання Господа.
Цього дня заведено готуватися до Великодня – пекти паски, фарбувати яйця, а також робити генеральне прибирання в оселі та купатися, зазвичай це роблять на світанку.
Що не можна робити 2 травня:
- Не можна нікому розповідати про свої сни.
- Не варто робити так, щоб цього дня був порожний гаманець.
- Після заходу сонця заборонено перераховувати гроші
У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.
Народні прикмети радять цього дня, підмітаючи в хаті, мести не до порога, а від порога до центру, щоб зберегти достаток і благополуччя. Також одна з прикмет Чистого четверга – потрібно тричі перерахувати всі гроші в домі, на світанку, опівдні та на заході сонця. Вважається, що таким чином можна привернути гроші у дім.
Ще у наших пращурів був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином вони пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осина.
Крім того:
- вітряна і холодна погода — до такого ж літа;
- на черемсі з’явилися квіти — чекайте на похолодання;
- на заході сонце яскраве — влітку буде мало дощів;
- почути вночі, як співає соловей — погода буде сонячною;
- каркає ворона біля дому — до неприємностей.
2 травня в історії
Визначні події
- 1611 — опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — «Біблію короля Якова» (KJV, King James Version)
- 1817 — в Одесі заснували Рішельєвський ліцей
- 1848 — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Руську Раду
- 1892 — в Києві запустили електричний трамвай, перший у Російській імперії
- 1945 — командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію
- 1982 — під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потопила аргентинський крейсер «Генерал Бельграно». 323 загиблих
- 2011 — за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), був убитий Осама бен Ладен.
- 2014 — Протистояння в Одесі – внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей
Народилися 2 травня
- 1859 — Джером Клапка Джером, англійський письменник.
- 1876 — Мирон Кордуба, український вчений, публіцист, історик, письменник.
- 1877 — Володимир Лучицький, український геолог і петрограф.
- 1888 — Микола Вілінський, український композитор, двоюрідний брат співачки Ксенії Держинської та музикознавця Олександра Оссовського.
- 1891 — Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з ініціаторів та керівників Зимових походів УНР
- 1933 — Галина Гаркавенко, українська художниця-графік.
- 1975 — Девід Бекхем, англійський футболіст.
- 1988 — Олександр Тодорчук, український громадський діяч та підприємець.
- 1993 — Кизило Андрій Олександрович, майор ЗСУ, Герой України.
Померли 2 травня
- 1519 — Леонардо да Вінчі, італійський художник, архітектор, інженер і вчений.
- 1900 — Іван Айвазовський, український живописець-мариніст вірменського походження
- 1986 — Валерій Польовий, український композитор.
- 2011 — Осама бен Ладен, лідер терористичної організації «Аль-Каїда».
- 2015 — Іван Терлецький, вояк УПА, політв’язень.
- 2022 — Даниїл Сафонов, офіцер патрульної поліції України, учасник російсько-української війни. Герой України (посмертно).
Читайте також: Страсний тиждень по днях: що не можна робити, як готуватися до Великодня, традиції наших предків