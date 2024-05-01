Щоб отримувати виплати і надалі, пенсіонери ВПО повинні були пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Ті, хто цього не зробив, не отримають пенсійні виплати. Як їх поновити

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України, передають Новини України – НСН.

Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами, мали пройти ідентифікацію ще до 31 березня 2024 року. Тим пенсіонерам, котрі цього не зробили, не перераховують пенсію на банківські картки.

“Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплату пенсії буде продовжено”, – наголосили у Мінсоцполітики.

Виплату пенсії відновлять із врахуванням грошей за всі місяці, коли її не виплачували.

Пенсіонери ВПО, які не пройшли ідентифікацію, залишились без виплат: як їх відновити

В Мінсоцполітики уточнили, що пенсіонери ВПО, які пройшли ідентифікацію, але пенсію ще не отримали, повинні звернутися до органів ПФУ та повідомити про дату та спосіб проходження ідентифікації.

Як пройти ідентифікацію

Є кілька варіантів, як пройти ідентифікацію:

особисто відвідати відділення “Ощадбанку” або орган ПФУ;

віддалено авторизуватись за допомогою “Дія.Підпис” на сайті електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеозв’язку (подати заявку можна на сайті електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

у разі перебування за кордоном – отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.

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