За рекомендацією Муніципального департаменту освіти та науки та обласної військової адміністрації школярі в Одесі 2 травня навчатимуться в режимі онлайн

За словами чиновниці, у школах на кожній паралелі буде відкрито чергові класи. Дитячі садочки також працюватимуть, але батьків просять по можливості залишити дітей вдома.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Telegram-канал Думская.

Школярі в Одесі 2 травня навчатимуться дистанційно – в чому причина

В чому причина таких змін

Завтра виповнюється 10 років із моменту подій 2 травня 2014 року в Одесі. Тоді внаслідок зіткнень між прихильниками Євромайдану та прихильниками «русского мира» загинули 48 людей, ще 250 постраждали.

Зважаючи на маніакальну прихильність російських окупантів до сакральних дат, загроза обстрілів в Одесі 2 травня значно зросте.

Трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі

2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення. Сутички почалися в центрі міста, де люди зібрались для участі у мирній ході «За єдність України».

Після сутичок і гибелі двох проєвропейських активістів, акція переросла у гоніння проросійських активістів до Куликового поля Там знаходилися залишки їх наметового містечка, яке місцеві органи влади напередодні частково перенесли на околиці Одеси.

Близько 300 прихильників федералізації забарикадувалися у будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну «коктейлі Молотова», в наслідок чого всередині будівлі спалахнула пожежа. під час якої загинули 42 місцевих проросійських активістів.

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