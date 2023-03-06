У яких випадках вручення повістки є незаконним – пояснення адвоката

Українцям можуть вручити повістку у громадському місці, оскільки подібна процедура не заборонена діючим законодавством. У яких випадках є незаконним вручення повістки

Нюанси пояснив адвокат Андрій Новак, розповідає НСН

Юрист нагадав, що вручення повістки до військкомату ще не означає автоматичну відправку на фронт. Впродовж довгих років громадяни не зверталися до територіальних центрів комплектування, тому українців викликають до ТЦК, аби оновити дані.

Повістку можуть вручити будь-де, але силоміць примушувати йти до військомату військовозобов’язанного чи переслідувати його за відмову від повістки не мають права. У разі виникнення неправомірної ситуації громадянам рекомендують викликали наряд поліції та звертатися за юридичною підтримкою.

“Чіткого порядку вручення повісток на період воєнного стану в нас немає і відповідно співробітники ТЦК користуються будь-якими можливостями, які не заборонені. Якщо людина відмовляється від повістки, працівники військомату можуть скласти акт відмови від отримання повістки. Вони це фіксують за участі двох свідків, передають інформацію в ТЦК і далі на особу може бути накладена відповідальність”, – пояснює Новак.

У яких випадках вручення повістки є незаконним

Більш того, як зазначає адвокат, заповнення повістки зі слів громадянина також є незаконним. Цей документ на момент вручення має бути повністю заповненим, де будуть вказані ПІБ, адреса проживання, печатка та підпис посадової особи та мета виклику до військкомату. Якщо на повістці немає хоча б одного з цих реквізитів – вона вважається недійсною.

В яких випадках вручення повісток є незаконним:

повістку не можна передати через родичів.

повістку не можна наклеїти на ворота або на вхідні двері, оскільки документ має бути вручений під підпис конкретній особі.

повістку не можна видати телефоном чи через смс.

Хто може видавати повістки:

працівники та співробітники Центрів комплектування.

роботодавець.

керівники навчальних закладів.

представники органів місцевого самоврядування та обслуговуючих компаній.

В Україні з лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток – це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов’язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов’язком кожного українця є захищати свою країну.

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