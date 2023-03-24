Окупанти вбили 3-х людей у Пункті Незламності – вночі по Україні летіли авіабомби, «Шахеди» і ракети

В ніч на 24 березня по Україні летіли авіабомби, «Шахеди» і керовані ракети. Окупанти вбили 3-х людей у Пункті Незламності. Про наслідки атаки розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає НСН.

Почалося все звечора, коли противник атакував Одеську область. Там знищено дві ракети Х-59.

На Сумщині одна людина загинула, іншій відірвало ногу

Також атака продовжилася і з півночі нашої країни. Близько 10 літаків Су-35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Понад 10 цих керованих бомб атакували об’єкти на Сумщині. Наслідки встановлюються.

«Це дуже велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, бомби, що планують, можуть летіти далеко, а літаки не входять до зони поразки нашої ППО», — зазначив Ігнат

І вже відомо, що під масований обстріл потрапила Білопільська громада.

Загинула одна людина, ще одна в тяжкому стані в лікарні, в сотні будинків вибиті вікна, повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко.

В коментарі Суспільному міський голова Білопілля Юрій Зарко розповів, що близько 12 години ночі в громаді почався масований обстріл.

Були помічені Шахеди, ракети, були системи залпового вогню, був артобстріл. Вони одночасно вдарили з декількох точок. Постраждав центр міста, школа №4

Як повідомив Юрій Зарко, сторож школи №4 загинув. Поранення отримала одна людина, яка знаходилася в житловому будинку — їй відірвало ногу.

В місті багато пошкоджених житлових будинків — пошкоджені дахи та сотні вікон.

Наразі в громаді почали ліквідацію наслідків обстрілів.

Атака на Кривий Ріг

‘Шахеди’ атакували як північ країни, так і південний схід – а саме Кривий Ріг. Тут було 5 прильотів з 6 випущених по місту БПЛА. Один ворожий безпілотник вдалося збити.

Ракетами по Донеччині

Крім того, росіяни вночі вдарили ракетою С-300 по Пункту незламності в Костянтинівці на Донеччині. Під завалами загинули троє людей, ще двоє поранено, повідомили в Офісі генпрокурора України.

Відомо, що усі загиблі – жінки у віці від 57 до 62 років. Вони були переселенками.

Окупанти вбили 3-х людей у Пункті Незламності: фото

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