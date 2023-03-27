5 /5
Based on 5 ratings
1
Регіони
Тег:
ВійнаДонецьк
1

Слов’янськ і Дружківка під ворожим вогнем: є загиблі, багато поранених, жахливі руйнування (фото, відео)

Дата 🕑 2 хв.
Слов’янськ і Дружківка під ворожим вогнем: є загиблі, багато поранених, жахливі руйнування (фото, відео)

Слов’янськ і Дружківка, що на Донеччині, під ворожим вогнем сьогодні 27 березня, повідомляє НСН, посилаючись на Донецьку ОВА. Жахливі кадри наслідків атак показав начальник адміністрації області Павло Кириленко.

Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток сайту НСН

Окупанти вдарили по центру Слов’янська двома ракетами С300. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше з’явилася інформація, що загиблих двоє. Крім того щонайменше 25 поранених.

Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Слов’янськ і Дружківка під ворожим вогнем: є загиблі, багато поранених, жахливі руйнування (фото, відео)

Слов’янськ і Дружківка під ворожим вогнем: є загиблі, багато поранених, жахливі руйнування (фото, відео)

Слов’янськ і Дружківка під ворожим вогнем: є загиблі, багато поранених, жахливі руйнування (фото, відео) Слов’янськ і Дружківка під ворожим вогнем: є загиблі, багато поранених, жахливі руйнування (фото, відео)

Крім того, у цей самий час ракетного  удару зазнала Дружківка – дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. Слов’янськ і Дружківка під ворожим вогнем: є загиблі, багато поранених, жахливі руйнування (фото, відео)

Слов’янськ і Дружківка під ворожим вогнем: є загиблі, багато поранених, жахливі руйнування (фото, відео)

За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає.

Ще новини України:

 

 

Слов’янськ і Дружківка під ворожим вогнем: є загиблі, багато поранених, жахливі руйнування (фото, відео) Встановити додаток

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×