Слов’янськ і Дружківка, що на Донеччині, під ворожим вогнем сьогодні 27 березня, повідомляє НСН, посилаючись на Донецьку ОВА. Жахливі кадри наслідків атак показав начальник адміністрації області Павло Кириленко.

Окупанти вдарили по центру Слов’янська двома ракетами С300. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше з’явилася інформація, що загиблих двоє. Крім того щонайменше 25 поранених.

Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка – дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.

За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає.

Ще новини України:

Встановити додаток