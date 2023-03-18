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Окупанти вдарили по Краматорську, є загиблі і поранені (фото)

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Окупанти вдарили по Краматорську, є загиблі і поранені (фото)

Росіяни вдарили по Краматорську 18 березня. Били у тому числі по парку серед білого дня. На жаль, є загиблі і поранені. Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає НСН.

Щонайменше 2 людини загинуло і 6 поранено  внаслідок обстрілу Краматорська.

Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами РСЗВ “Ураган”. Поцілили у парк Бернацького,  ритуальну службу, а також в район центрального ринку та магазину “Дитячий світ”.

За оперативними даними, пошкоджено 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школу, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі.

Окупанти вдарили по Краматорську: фото

Окупанти вдарили по Краматорську, є загиблі і поранені (фото)

Окупанти вдарили по Краматорську, є загиблі і поранені (фото)

Окупанти вдарили по Краматорську, є загиблі і поранені (фото)

Окупанти вдарили по Краматорську, є загиблі і поранені (фото)

Окупанти вдарили по Краматорську, є загиблі і поранені (фото)

Окупанти вдарили по Краматорську, є загиблі і поранені (фото)

Окупанти вдарили по Краматорську, є загиблі і поранені (фото)

Український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян. Вони цілеспрямовано б’ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів. За всі злочини будуть відповідати. Ордер на путіна від Міжнародного кримінального суду — це перший крок до справедливого покарання! – написав начальник ОВА

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