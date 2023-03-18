Комісія ООН встановила, хто атакував Драмтеатр і пологовий у Маріуполі та вокзал у Краматорську, передає НСН, посилаючись на Укрінформ.

Комісія ООН підтвердила, що російські збройні сили несуть відповідальність за невибіркові авіаційні атаки на драмтеатр та пологове відділення у Маріуполі, як і ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську.

Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

“Комісія розслідувала обставини нападів, здійснених або ймовірно здійснених російськими збройними силами, та дійшла висновку, що більшість атак мали невибірковий характер. Зокрема, у таких широко висвітлених випадках, як атака на міський драматичний театр 16 березня 2022 року під час облоги Маріуполя, в результаті якої загинула і була поранена велика кількість людей; напад 8 квітня 2022 року на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті чого загинуло 59 і було поранено 92 особи; напад 27 червня 2022 року на торговий центр у Кременчуці, в результаті чого загинула 21 особа і десятки були поранені”, – йдеться у документі

Комісія заявила, що “російські збройні сили не вжили можливих запобіжних заходів для перевірки присутності цивільних осіб”.

“Сотні цивільних осіб перебували в місцях, що постраждали від обстрілів залізничного вокзалу Краматорська та драматичного театру в Маріуполі. Так само сотні цивільних осіб перебували в житлових районах Чернігова під час нападів 3 березня 2022 року, у результаті чого загинуло щонайменше 20 осіб, а багато інших зазнали поранень”, – йдеться у доповіді.

Попри масовану цинічну кремлівську брехню, комісари ООН підтвердили, що росія несе відповідальність, поруч з уже згаданою атакою на драмтеатр, також і за атаку на пологове відділення у Маріуполі.

“Постраждала цивільна інфраструктура, зокрема діючі медичні заклади, що також є свідченням нездатності вжити запобіжних заходів. Ці випадки включають напад 9 березня 2022 року на центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 міста Маріуполя, де було уражено пологове відділення, коли загинула щонайменше одна вагітна жінка та її ненароджена дитина. Навіть якщо, здійснюючи ці напади, російські збройні сили переслідували військові цілі, статус медичних закладів, що перебувають під особливим захистом, мав би спонукати їх до особливої обережності”, – зазначається у документі

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що “російські збройні сили здійснювали, а в деяких випадках, ймовірно, здійснили невибіркові та непропорційні напади, що є порушенням міжнародного гуманітарного права”.

Комісія проаналізувала, чи можуть бомбардування Маріуполя та ведення облоги міста становити злочин проти людяності. Однак, оскільки Комісія не мала доступу до Донецької області, у тому числі до Маріуполя, були опитані лише понад 30 цивільних осіб, які перебували у місті під час облоги та бомбардувань міста російськими військами, а також аналізувалися фото, відео та супутникові знімки, “вона не має достатніх підстав для такого висновку і рекомендує провести відповідні подальші розслідування”.

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