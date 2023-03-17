Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна у зв’язку із ситуацією в Україні.

Про це йдеться в пресрелізі МКС, передає НСН з посиланням на «Європейську правду».

Як повідомила пресслужба суду, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей із окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

“Існують розумні підстави вважати, що Путін несе особисту кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини, за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими або через інших, за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”, зазначили у суді.

Палата зазначає, що вважає ордери на арешт таємними “з метою захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування”.

“Тим не менш, беручи до уваги, що поведінка, про яку йдеться в цій ситуації, ймовірно, триває, і що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, Палата вважає, що в інтересах правосуддя уповноважити Секретаріат оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності, встановлені Палатою”, оголосив виконувач обов’язків президента МКС Пйотр Гофманський

Вищезазначені ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

Ордер на арешт Путіна. Що це означає

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що відтепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей.

“Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності”, заявив Андрій Костін. “Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості”, додав генпрокурор.

Окремо Костін повідомив у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою.

Реакція Росії

Зазначимо, що кілька днів тому прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявляв, що РФ не визнає Міжнародного кримінального суду і його юрисдикції.

“Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом росія не співпрацює, а можливі “рецепти” на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними”, написала речниця МЗС Росії Марія Захарова.

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