У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку вночі 2 березня. П`ятиповерховий будинок практично зруйновано, повідомляє НСН.

Близько 02:00 у ніч проти 2 березня росіяни знову завдали удару по Україні. Тривога лунала у Запорізькій, Дніпропетровській та низці інших областей. Постраждало Запоріжжя. Тут росіяни практично повністю зруйнували п’ятиповерхову будівлю. Три поверхи знищено. За попередньою інформацією, влучили ракетою С-300, якими досить часто обстрілюють Запорізьку область.

На місце подій одразу прибули рятувальники. У Запорізькій міськраді спочатку повідомили про загибель двох людей. Згодом стало відомо про третього загиблого. Також відомо про 31 постраждалого. Серед врятованих вагітна жінка.

Всі відповідні служби працюють.

Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей.

У ЗОВА повідомляють, що повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється.

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: фото, відео

Інші новини України: