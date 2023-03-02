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У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

Дата 🕑 2 хв.
У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку вночі 2 березня. П`ятиповерховий будинок практично зруйновано, повідомляє НСН.

Близько 02:00 у ніч проти 2 березня росіяни знову завдали удару по Україні. Тривога лунала у Запорізькій, Дніпропетровській та низці інших областей. Постраждало Запоріжжя. Тут росіяни практично повністю зруйнували п’ятиповерхову будівлю. Три поверхи знищено. За попередньою інформацією, влучили ракетою С-300, якими досить часто обстрілюють Запорізьку область.

На місце подій одразу прибули рятувальники. У Запорізькій міськраді спочатку повідомили про загибель двох людей. Згодом стало відомо про третього загиблого. Також відомо про 31 постраждалого. Серед врятованих вагітна жінка.

Всі відповідні служби працюють.

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей.

У ЗОВА повідомляють, що повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється.

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: фото, відео

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, людей шукають під завалами

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