Удар по Краматорську: рятувальна операція триває, під завалами ще є люди (фото)

ОНОВЛЕНО. Кількість жертв зросла до трьох. Удар по Краматорську стався пізно увечері 1 лютого. Російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок в центрі міста. Є загиблі і багато постраждалих. Розбір завалів продовжується, передає НСН.

1 лютого у Краматорську внаслідок ракетного удару зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з послідуючим загоранням припаркованих автомобілів. Рятувальники розбирали завали всю ніч. Роботи продовжуються вранці.

Внаслідок російського удару по Краматорську 1 лютого загинуло троє людей, 8 осіб госпіталізовано до лікарень. Рятувальники розбирали завали всю ніч.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Інформація про третього загиблого унаслідок удару по Краматорську не підтвердилась, людину реанімували. Її відправили до Дніпра”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, під завалами ще знаходяться щонайменше двоє людей. Рятувальники продовжують розбирати завали.

“На цей момент дві людини, на жаль, загинули, кількість постраждалих — 21 людина, вісім людей ушпиталили, двоє з них в тяжкому стані й транспортовані до Дніпропетровської області, де їм провели стабілізуючи операції”, – повідомляв вночі Кириленко.

Вранці з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви.

Кириленко розповів також, що удар було завдано крилатою ракетою «Іскандер-К». Вона повністю зруйнувала один під’їзд і ще два сильно пошкодило

До рятувальних робіт залучено 145 осіб та 17 од. техніки, з них від ДСНС 60 осіб та 11 од. техніки (в т. ч. мобільно-оперативна група ГУ ДСНС), особовий склад ЗСУ – 30 осіб, Нацполіції – 45 осіб (у т. ч. 4 психолога), 10 осіб та 4 од. техніки комунальних служб.

Удар по Краматорську: фото наслідків

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