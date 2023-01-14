Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі: є загиблі, під завалами – люди

Вдень 14 січня під час масованого обстрілу України російська ракета влучила у житлову дев’ятиповерхівку в Дніпрі. Щонайменше п’ять людей загинули, з-поміж поранених — діти.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та очільник ОВА Валентин Резніченко, передає НСН.

Станом на 17:20 відомо про 5 загиблих та щонайменше 27 поранених, серед яких двоє дітей.

Резніченко зазначив, що під уламками зруйнованого будинку ще є люди. Щонайменше троє постраждалих перебувають у важкому стані. Усіх поранених доставили до лікарні.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 16:20 у зруйнованому під’їзді вдалося врятувати 15 людей. Кількість загиблих та травмованих, за його словами, уточнюється.

Пізніше він написав, що людей знімають кранами з пошкодженої будівлі, вони сигналізують ліхтярами, мобільними телефонами.

Очільник ДСНС Сергій Крук заявив, що підрозділи рятувальників працюють в посиленому режимі. Для цього залучили понад 80 осіб особового складу і більше як 20 одиниць техніки.

Мер Борис Філатов повідомив, що цілий район міста, куди влучили в житловий будинок, повністю знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення. За його словами, завали розбиратимуть усю ніч.

У Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку (фото, відео)