У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя (фото)

У Туреччині в місті Антак’я під завалами будинку, зруйнованого внаслідок землетрусу, загинула сім’я із Запоріжжя — 46-річна Юлія Петрова та двоє її синів 10 і 5 років.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Громадське.

Сергій Петров, батько загиблої, розповів, що тіла його рідних знайшли ввечері, 13 лютого. За його словами, Юлію, Захара та Матвія поховають у Запоріжжі. Наразі питанням транспортування тіл займаються працівники українського посольства.

Сім’я перебувала в Туреччині з квітня 2022 року. Сергій востаннє розмовляв із рідними ввечері 5 лютого, а зранку наступного дня стався землетрус.

Сергій також зазначив, що чоловік Юлії — військовослужбовець, у момент трагедії він лікувався від поранення в Запоріжжі. Дізнавшись про землетрус, чоловік збирався їхати до Туреччини, щоб допомогти в пошуках дружини та дітей.

Українці в Туреччині

Як розповів речник ДСНС України Олександр Хорунжий, який зараз перебуває в Туреччині, наразі вдалося встановити зв’язок зі 136 громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха.

Дипломати перевіряють інформацію щодо ще п’яти українців. До безпечних регіонів Туреччини евакуювали 37 громадян України.

ДСНС вдалося встановити п’ятьох загиблих українців, ще одна людина перебуває в лікарні, її стан задовільний.

За словами Хорунжого, 14 лютого українські рятувальники працюють у секторах з великими руйнуваннями та кількістю загиблих.

«Ми не втрачаємо надії знайти живих, але з кожним днем шанси зменшуються», наголосив він.

Про землетрус

Зранку 6 лютого в Туреччині стався сильний землетрус магнітудою 7,9. Він був відчутний на Кіпрі, у Лівані та Сирії. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків. Відлуння цього землетрусу зафіксували навіть системи АЕС України.

Влада Туреччини затримала низку людей, відповідальних за зведення будівель, які зруйнувалися під час потужного землетрусу. У країні спалахнула хвиля критики про нібито низьку якість будинків.

Землетруси такого масштабу трапляються рідко, у середньому в будь-якій точці світу їх відбувається менш ніж п’ять на рік. За останні 25 років у Туреччині сталося сім землетрусів магнітудою 7,0 або більше.

Україна для допомоги відправила до Туреччини групу рятувальників ДСНС, які працюватимуть там попередньо 10 днів. Вони вже обстежили понад 200 будівель, розібрали 94 завали й знайшли 12 загиблих.

Станом на вечір 13 лютого в Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу загинули понад 36 тисяч людей.

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