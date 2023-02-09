Родина із Запоріжжя зникла у Туреччині під час землетрусу, який стався зранку 6 лютого. Чоловік зниклої жінки військовий, зараз він знаходиться у шпиталі.

Як передає НСН, про це кореспонденту Укрінформу розповів родич зниклої родини Сергій Петров.

“Донька разом із двома синами поїхали до Туреччини кілька місяців тому. Там родичі живуть і вони до них поїхали в місто Антак’я. З ними говорив 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого”, розповів батько та дідусь зниклої родини.

За його словами, він знає адресу, де жила донька з дітьми та інші родичі. Наразі там триває розбір завалів.

“Вони мешкали у багатоповерховому будинку і він вщент зруйнований. Там три блоки, вони у другому були. Там була пожежа, її ліквідували”, додав Петров.

Його доньці Юлії – 46 років, онукам – 10 років Захару та 5 – Матвію.

Чоловік Юлії військовослужбовець, він поранений і зараз перебуває у шпиталі.

“Він виписується із шпиталю, отримав дозвіл на виїзд. Має забрати родину, хоч в якому стані вони будуть. Ми зараз працюємо з посольством, аби вони надали документи, які б підтвердили те, що родина була в цьому місті”, розповів Сергій.

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