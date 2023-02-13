Як поводитись під час землетрусу – розповіли в Мінреінтеграції

Українцям розповіли, як поводитись під час землетрусу. Сейсмологи кажуть про можливість підземних поштовхів на території нашої держави, передає НСН.

Слід зазначити, що, швидше за все, поштовхи не здатні нести серйозну загрозу. Але варто, на всякий випадок, запам’ятати правила поведінки під час землетрусу.

Як поводитись під час землетрусу у приміщенні

Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху;

Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів;

Оберіть найбезпечніші місця кімнати – дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію;

Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків;

Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Потім швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Як поводитись під час землетрусу, якщо знаходитися в автомобілі

Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері; Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання; Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

Джерело

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