У росії судять військового з Дніпропетровщини – ЗМІ

У російському Ростові-на-Дону судять військового з Дніпропетровщини, якого звинуватили у вбивстві жителя Маріуполя. Як стверджує звинувачення, маріуполець нібито не знав значення слова «паляниця» і через це його вбили.

Про це пише видання «Ґрати», передає НСН з посиланням на Громадське.

Журналісти зауважили, що це перший судовий процес над українським військовим у російському суді. До цього подібні справи слухалися у судах так званих «ДНР» та «ЛНР».

Росіяни звинуватили 44-річного українського морського піхотинця Антона Чередника в насильницькому захопленні влади, жорстокому поводженні з цивільними, вбивстві та проходженні навчання для терористичної діяльності.

У російському суді пролунала лише позиція звинувачення, без вивчення доказів та свідчень самого Чередника.

Адвокат морпіха Володимир Бакулов, якого йому призначили росіяни, у коментарі російському порталу Activatica.org розповів, що під час попереднього слідства Чередник нібито «у повному обсязі визнавав себе винним», але під час судового засідання змінив позицію.

Кримінальну справу проти Антона Чередника порушили 3 жовтня 2022 року. Спершу за статтями з Кримінального кодексу «ДНР». Після незаконного «референдуму» про приєднання Донецької області та інших тимчасово окупованих територій до рф звинувачення перекваліфікували відповідно до російського законодавства.

Зокрема, за версією звинувачення, 27 березня 2022 року Чередник разом із товаришем по службі побачив у селищі Мирне, у північній частині Маріуполя, двох місцевих — Олександра Піскунова та Сергія Поцелуєва. Як стверджує звинувачення, Чередник наказав їм упасти на землю, а згодом сказав Піскунову роздягтися.

Далі, за версією звинувачення, Чередник спитав Піскунова значення слова «паляниця», а той відповів, що не знає цього.

Як стверджує сторона звинувачення, після цього Чередник двома пострілами вбив Піскунова з відстані трьох метрів. Чоловік отримав два наскрізні поранення в груди та помер на місці.

За словами прокурорки Ірини Непалко, військовослужбовець зробив це «на тлі ненависті до представників російської національності, прихильників “русского мира” та осіб, які підтримують суверенітет “ДНР”».

Поцелуєв утік, а Піскунова хтось закопав одразу на місці вбивства, обгорнувши голе тіло тканиною. На могилу поставили дерев’яний хрест.

На запитання судді В’ячеслава Корсакова, чи визнає Антон Чередник себе винним, той відповів, що частково лише в убивстві, і додав, що готовий дати в суді свідчення. Наміру захопити владу він не визнав, як і того, що проходив навчання, щоби здійснити теракт.

Що відомо про Антона Чередника

Антон Чередник народився у Дніпрі, жив у Кривому Розі. Здобув вищу освіту, у шлюбі у нього народилася дитина, але зараз він розлучений. Судимостей не мав.

У березні 2016 року Чередник прийшов до Криворізького міського військового комісаріату добровольцем і вступив до Збройних сил України.

Улітку того ж року разом з іншими добровольцями 501 окремого батальйону 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ пройшов навчання у 169-му центрі сухопутних військ України «Десна» у Чернігівській області. Він здобув військово-облікову спеціальність кулеметника.

Перед початком повномасштабного вторгнення рф Чередник служив у 501 окремому батальйоні морської піхоти у званні старшого сержанта.

4 квітня 2022 року Антон Чередник потрапив у полон, а вже 8-го числа його відправили до слідчого ізолятора Донецька. Про те, як Чередника взяли в полон, прокурорка не розповіла. Однак тоді російські пропагандисти повідомляли про кількасот бійців 501 батальйону, які потрапили в полон під Маріуполем. Частина з них спробувала прорватися з оточення й опинилася в полоні, а частина змогла відійти до заводу «Азовсталь», де на той час тримали оборону бійці тоді ще батальйону «Азов» та інші захисники міста.

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