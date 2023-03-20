Двійники Путіна: які відмінності побачили ЗМІ у зовнішності

Чи існують двійники Путіна і хто цими вихідними раптово відвідав тимчасово окуповані території України.

Через несподіваний візит до Криму, а потім до Маріуполя російського диктатора, виникли заяви про те, що Путін міг використати команду двійників.

Критики вказують на деякі відмінності, зокрема, на його вуха. Про це повідомляє Business Insider, пише НСН з посиланням на “Обозреватель“.

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, захопленого та зруйнованого українського міста, яке відвідав Путін, написав у Telegram-каналі, що “Путін або один із його двійників” здійснив нічний візит до окупованого регіону.

Хоча інформація про двійників диктатора може здатися дикою, у ній є частка правди. Двійники іноді використовуються на міжнародній арені – і людей можна ідентифікувати за певними розмірами вух.

Голова військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов раніше заявляв, що російський лідер використовує команду двійників, щоб приховати втрату Путіним контролю в Кремлі. Двійники, за словами Буданова, раніше використовувалися лише у “особливих випадках”, але після широкомасштабного вторгнення в Україну це стало “звичайною практикою”.

“Конкретно ми знаємо про трьох людей, які продовжують з’являтися, але скільки їх, ми не знаємо. Вони все зробили пластичну операцію, щоб виглядати однаково. Єдине, що видає їх, – це їх зріст. Це видно на відео та фотографіях. А також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони є унікальними для кожної людини”, сказав він.

Хоча твердження Буданова про використання двійників не можуть бути перевірені, використання вух як докази для судової експертизи задокументовано протягом десятиліть. З 1950-х років криміналісти використовували вимірювання вух для виявлення підозрюваних у скоєнні злочинів, а в епоху алгоритмів вуха, ідентифіковані програмою Wired, стали унікальнішим ідентифікатором, ніж відбитки пальців.

Користувачі соцмереж припустили, що в Україну поїхав двійник Путіна. Такі висновки вони зробили, зосередивши увагу на специфічних вигинах його вуха та порівнявши провисання його мочки вуха із фотографіями 2006 та 2018 років.

“Коли ви стаєте старшими, ваше вухо не змінюється – воно просто стає більше, але пропорції залишаються колишніми”, сказав Марк Ніксон, експерт з комп’ютерного зору із Саутгемптонського університету та провідний дослідник у галузі розпізнавання слуху.

Досягнення технології 3D-сканування дозволяють ідентифікувати людину навіть по нечіткому зображенню шляхом вимірювання відстані від мочки до двох точок на верхньому краю вуха з точністю 99,6% всього за 0,02 мілісекунди.

Нагадаємо, рано вранці 19 березня в Росії заявили про візит Путіна до Маріуполя і показали дивовижне відео. На опублікованих кадрах людина, схожа зі спини на російського диктатора, за кермом автомобіля їздить нічним містом.

Пізніше з’явилися кадри, де Путін нібито розгулює містом і “випадково” наштовхується на “мешканців Маріуполя”, які кидаються тиснути йому руку, дякують “за перемогу” і за перетворення колись квітучого міста на “шматочок раю”.

Деякі фігуранти відео вже ідентифіковані в мережі: ними виявились колаборанти, які дійсно проживали в Маріуполі. Деякі, запевняють люди, свій “шматочок раю” вибудовували, грабуючи розбомблені будинки сусідів.

Приїхати до Маріуполя Путіна могло підштовхнути бажання відповісти президенту України Зеленському, який неодноразово бував на передовій і в щойно деокупованих містах України. Водночас не виключено, що замість диктатора приїхав його двійник.

Більше того, Telegram-канал “Скринька Пандори” опублікував фрагмент відео з Путіним, на якому той ніби поправляє маску на обличчі.

“В останній момент видно, як умовний Путін поправляє підборіддя і при цьому все обличчя рухається нагору. Не знаю я, чи це збіг обставин, але виглядає бридко і моторошно”, підписав кадри автор публікації.

Крім того, з’явилося фото із наочними відзнаками у зовнішності Путіна. Найбільше відрізняється форма вух та шия.

Ще новини України і світу:

Встановити додаток