Навіщо путін їздив до Маріуполя – аналітика ISW

Путін їздив до Маріуполя. У ISW припустили, для чого російський президент-агресор відвідав тимчасово окуповане українське місто.

19 березня путін відвідав Маріуполь, ймовірно, щоб показати свою незворушність та представити себе як військового лідера, повідомив американський Інститут вивчення війни, передає НСН.

«кремль, імовірно, представив перший візит путіна в окуповану частину України за межі Криму як спонтанну прогулянку, щоб зобразити путіна непереможним лідером часів війни, який може безтурботно відвідувати зону бойових дій», допускають аналітики.

Також, імовірно, путін вирішив відвідати Маріуполь, оскільки це місто, захоплене з травня 2022 року, перебуває далеко від лінії фронту. Там російські війська та окупаційна влада вже «запровадили» жорсткі заходи безпеки.

«путін також, імовірно, очікував, що його візит стане відповіддю на ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за його причетність до воєнних злочинів, пов’язаних із депортацією українських дітей, щонайменше тисячу з яких російські чиновники депортували лише з Маріуполя», припускають в ISW.

Схоже, путін намагався зобразити свою роль у депортації дітей і знищенні Маріуполя як такі, що перебувають поза юрисдикцією міжнародної спільноти, а себе — як того, хто перебуває у безпеці від українських військових.

«Візит путіна до Маріуполя, ймовірно, також мав на меті заспокоїти давній і поширений страх у націоналістичному просторі щодо можливого українського контрнаступу на півдні України», зазначили аналітики.

Путин, а может быть не Путин, в общем хрен пойми кто, съездил, или слетал, а может не слетал и не съездил, а просто дома сидел, может Мариуполь, а может не в Мариуполь, вообще хрен пойми куда. pic.twitter.com/b46KvgQ1S9 — Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 19, 2023

19 березня російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію та відео про те, що президент росії володимир путін приїхав до тимчасово захопленого міста Маріуполь Донецької області.

Пропагандисти пишуть, що путін оглянув кілька об’єктів міста, а також поспілкувався з місцевими жителями і навіть ніби сходив до них у гості. До Маріуполя він нібито прилетів на гелікоптері. А потім за кермом автомобіля об’їхав кілька районів міста, роблячи зупинки.

За даними ЗМІ, під час поїздки віцепрем’єр росії Марат Хуснуллін доповів президенту про перебіг будівельних та відновлювальних робіт у місті й околицях. Зокрема, йшлося про нібито будівництво нових житлових мікрорайонів, соціальних та освітніх об’єктів, інфраструктури ЖКГ, медичних установ.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що знімання сюжетів удень показало б реалії зруйнованого міста. За його словами, путін переміщувався містом приблизно з двадцятьма охоронцями. Також, мовляв, під час «телешоу» небо було перекрите авіацією, а в більшої частини міста вимкнений мобільний зв’язок.

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