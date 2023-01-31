Президент Росії Володимир Путін невиліковно хворий на рак і має кілька двійників.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає НСН.

Визначити, коли на публіці з’являється справжній Путін і чи взагалі він живий – дуже складно, вважає глава військової розвідки України.

“Це відкрите питання, чи справжній це Путін зараз”, зазначив Буданов, опосередковано підкріпивши висловлені раніше президентом України Володимиром Зеленським сумніви щодо того, що глава Кремля насправді живий.

Подробиць цієї заяви Буданова видання не наводить. Однак кілька місяців тому в одному з інтерв’ю очільник ГУР зазначав, що двійників у Путіна – щонайменше троє.

“Я особисто не є “путінознавцем”, скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу відразу. Скільки їх насправді – треба просто підняти інформацію”, заявляв тоді керівник розвідки.

Що ж до хвороби кремлівського диктатора, Буданов також раніше заявляв про це.

“Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що на рак. Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся, що дуже скоро… Ми просто знаємо це – від людей, джерел”, посилався на інформацію від представників з оточення Путіна начальник ГУР МОУ в одному із січневих інтерв’ю.

Джерело: Обозреватель

Чому важко хворий Путін досі живий – відповіли у ГУР