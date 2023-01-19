“Не зовсім впевнений, що Путін живий” – Зеленський не розуміє, з ким у Москві вести переговори

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким у Росії можливо вести переговори і не впевнений, що президент РФ Володимир Путін живий.
Про це він заявив, виступаючи через відеозв’язок на “Українському сніданку” у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує НСН із посиланням на “Інтерфакс-Україна”.
“Ми три роки робили все, щоби дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось слав умови. Їх було багато і все з центром у Москві”, сказав президент України.
Зеленський підкреслив, що не розуміє з ким вести переговори в РФ.
“Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють на “хромакеї” (зелене тло, на яке можна накладати будь-яку картинку, – ІФ-У)… не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий. Я не знаю, хто ухвалює рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо “мирні переговори”, я не зовсім розумію з ким”, сказав Зеленський.
“Росія має знайти когось, а потім щось запропонувати”, сказав він.
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В свою чергу глава МЗС РФ Лавров заявив, що про переговори не може йтися.
“Сам Зеленський висуває абсолютно безглузді ініціативи, план із десяти пунктів, де навалено все що можна – продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння Російської Федерації, трибунал, осуд”, перерахував Лавров.
Він підкреслив, що про переговори із Зеленським не може йтися.
“Хоч би тому, що він законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом”, заявив Лавров.