“Не зовсім впевнений, що Путін живий” – Зеленський не розуміє, з ким у Москві вести переговори

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким у Росії можливо вести переговори і не впевнений, що президент РФ Володимир Путін живий.

Про це він заявив, виступаючи через відеозв’язок на “Українському сніданку” у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує НСН із посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

“Ми три роки робили все, щоби дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось слав умови. Їх було багато і все з центром у Москві”, сказав президент України.

Зеленський підкреслив, що не розуміє з ким вести переговори в РФ.

“Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють на “хромакеї” (зелене тло, на яке можна накладати будь-яку картинку, – ІФ-У)… не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий. Я не знаю, хто ухвалює рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо “мирні переговори”, я не зовсім розумію з ким”, сказав Зеленський. “Росія має знайти когось, а потім щось запропонувати”, сказав він.

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В свою чергу глава МЗС РФ Лавров заявив, що про переговори не може йтися.

“Сам Зеленський висуває абсолютно безглузді ініціативи, план із десяти пунктів, де навалено все що можна – продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння Російської Федерації, трибунал, осуд”, перерахував Лавров.

Він підкреслив, що про переговори із Зеленським не може йтися.