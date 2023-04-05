Біля заправки у Дніпрі знайшли труп оголеної жінки та побитого безхатька (фото)

5 квітня біля заправки у Дніпрі знайшли труп оголеної жінки. Поліція встановлює всі обставини події.

Як передає НСН, про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Труп жінки, що лежав на пустирі неподалік від заправки на Донецькому шосе, знайшла інша жінка, яка вийшла покурити. Вона і подзвонила в поліцію.

Містянка випадково помітила тіло, поряд з яким лежав непритомний безхатько з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Жінка розповіла, що на цьому пустирі часто можна зустріти наркозалежних. Вони нерідко знущаються з безхатька, який там оселився.

На момент прибуття поліції потерпілого чоловіка було госпіталізовано. Правоохоронці оглянули тіло загиблої та виявили на ньому сліди опіків та інші пошкодження.

Як передає Інформатор, у пресслужбі ГУ НП у Дніпропетровській області факт виявлення трупа підтвердили. За їхніми даними, з полових органів жінки йшла кров. Ймовірно, що її могли зґвалтувати.

Поліцейські повідомили, що тривають слідчі дії.

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