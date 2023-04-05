П’яний Остап Ступка влаштував ДТП у Києві – йому загрожує до 3 років тюрми

Народний артист Остап Ступка влаштував ДТП у Києві, повідомляє низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела у поліції, передає НСН. Зокрема, про аварію за участю зірки пишуть ТСН, Київ Оперативний та інші медіа.

Зазначається, що аварія сталася у Голосіївському районі напередодні і що відомий український актор Остап Ступка був напідпитку.

Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, о 23:15 на вулиці Федорова у Голосіївському районі. Як повідомили журналістам ТСН.ua джерела у поліції, авто Ступки Range Rover влетіло в Mitsubishi, яке було припарковано на зупинці. На той момент в автомобілі перебував чоловік 1984 року народження, – йдеться в повідомленні на сайті ТСН.

З численними травмами потерпілого негайно госпіталізували, а Ступку затримали на місці. Наразі розпочате кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Остапу Ступці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

П’яний Остап Ступка влаштував ДТП у Києві – що кажуть у поліції

У поліції Києва про ДТП повідомляють, не називаючи імені водія, який його влаштував.

Тут пишуть, що автопригода сталася вчора ввечері на вулиці Федорова у Голосіївському районі столиці. Водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік,1984 року народження.

Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле.

Порушника поліцейські затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували у лікарню.

За даним фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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