В Раді хочуть вилучати авто у п’яних водіїв на потреби ЗСУ – деталі законопроекту

Депутати ВР пропонують збільшити відповідальність за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Зокрема, вилучати авто на потреби ЗСУ

Депутати Верховної Ради пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, збільшити відповідальність за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За повторне правопорушення протягом року – вилучати авто, зокрема на потреби ЗСУ, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №9076.

Про це розповідає НСН

Депутати ВР пропонують вилучати авто у п’яних водіїв на потреби ЗСУ

“Метою законопроєкту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості дорожньо-транспортних пригод шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних Сил України”, – зазначають автори законопроєкту.

За даними статистики, протягом 2022 року в Україні сталося 18 628 ДТП з загиблими та травмованими. Внаслідок ДТП загинуло 2 791 громадянин, у тому числі 125 дітей. Ще 23 145 осіб були травмовані, з них – 2 978 дітей. Серед іншого, керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння призвели до 91 загиблих та 1 031 травмованих.

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