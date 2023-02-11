В Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкоголь

В Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає НСН.
Відповідні зміни затвердив уряд.
Огляд водіїв
За новими правилами огляд водія на алкогольне сп’яніння на місці зупинки автомобіля має проводитись із відеозаписом або у присутності двох свідків.
«Передбачається, що огляд на місці зупинки транспортного засобу здійснюється із застосуванням технічних засобів відеозапису, а у разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково додаються до протоколу про адміністративне правопорушення», сказав Мельничук.
Допустима доза алкоголю
Згідно із законодавством, максимальна кількість алкоголю в крові водія – 0,2 проміле. Це показник майже нульового вмісту алкоголю в організмі.
Які штрафи
Станом на 2023 рік в Україні діють наступні види покарання за водіння в стані алкогольного сп’яніння:
- Якщо таке порушення було здійснено вперше — штраф у розмірі 17 тис. грн й позбавлення водійського посвідчення на один рік.
- Якщо водій вдруге порушить закон — мусить сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн. Також на нього вже чекає позбавлення прав на три роки.
- Якщо водія «зловлять» п’яним двічі впродовж одного року, йому доведеться попрощатись зі своїм авто, просидіти за ґратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тис. грн. Окрім цього, горе-водій не зможе керувати транспортом впродовж десяти років.
Джерело: finance.ua
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