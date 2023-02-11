В Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкоголь

В Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає НСН.

Відповідні зміни затвердив уряд.

Огляд водіїв

За новими правилами огляд водія на алкогольне сп’яніння на місці зупинки автомобіля має проводитись із відеозаписом або у присутності двох свідків.

«Передбачається, що огляд на місці зупинки транспортного засобу здійснюється із застосуванням технічних засобів відеозапису, а у разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково додаються до протоколу про адміністративне правопорушення», сказав Мельничук.

Допустима доза алкоголю

Згідно із законодавством, максимальна кількість алкоголю в крові водія – 0,2 проміле. Це показник майже нульового вмісту алкоголю в організмі.

Які штрафи

Станом на 2023 рік в Україні діють наступні види покарання за водіння в стані алкогольного сп’яніння:

Якщо таке порушення було здійснено вперше — штраф у розмірі 17 тис. грн й позбавлення водійського посвідчення на один рік.

Якщо водій вдруге порушить закон — мусить сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн. Також на нього вже чекає позбавлення прав на три роки.

Якщо водія «зловлять» п’яним двічі впродовж одного року, йому доведеться попрощатись зі своїм авто, просидіти за ґратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тис. грн. Окрім цього, горе-водій не зможе керувати транспортом впродовж десяти років.

Джерело: finance.ua

Катав дружину під наркотиками: у Львові затримали водія маршрутки

Покарання за підроблені права в Україні – поліція звернулася до водіїв з важливим попередженням

Як через Дію передати право керування авто: інструкція