Катав дружину під наркотиками: у Львові затримали водія маршрутки

У Львові затримали водія маршрутки, який катав свою дружину під наркотиками, передає НСН.

«Патрульні помітили міжміську маршрутку на вулиці Демнянській, яка відхилилася від маршруту. Поліціянти зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія. Чоловік повідомив, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал», йдеться у повідомленні патрульної поліції Львівської області.

У Львові затримали водія маршрутки: фото

Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі і він погодився. Тест виявився позитивним.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

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