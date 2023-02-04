«Платіть чи виходьте»: у Львові водій маршрутки відмовився везти матір загиблого Героя (відео)

У Львові водій маршрутки відмовився везти матір загиблого Героя. Чоловік сказав, що жінка повинна заплатити за проїзд або вийти з маршрутки, передає НСН.

Водій приміської маршрутки №138 відмовив у безоплатному проїзді матері Героя, десантника 80 ОДШБ Ігоря Гадяка, який загинув 1 жовтня 2022 року. Мати та однокласниця військового поверталися додому з Личаківського цвинтаря. Саме там ховають загиблих захисників.

«Ми зайшли в транспорт і за хвилину водій сказав, що зайшли двоє людей, а заплатила одна людина. Я йому сказала, що жінка – мати загиблого військового, має посвідчення. Він аж ніяк не відреагував. А на наступній зупинці він знову: або платіть, або виходьте», розповіла Уляна Людкевич.

Незважаючи на те, що пасажирів обурила поведінка водія, він продовжував стояти на своєму. За матір воїна нарешті сплатила проїзд дівчина, яка стояла поряд.

Водій маршрутки відмовився везти матір загиблого Героя: відео

За словами однокласниці бійця, найбільше вразила байдужість водія, який навіть не поцікавився посвідченням, мовляв, а звідки я маю знати, чия вона мама.

«Це була абсолютна байдужість», зазначила вона.

Мати воїна коментувати подію не захотіла. Представники перевізників після скандалу у соцмережі нагадують, що для безкоштовного проїзду у громадському транспорті потрібно мати спеціальне чорне посвідчення для членів родини загиблого.